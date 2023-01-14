Чанов считает, что Лантратов станет основным вратарём «Локомотива»

Бывший голкипер ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о переходе вратаря Ильи Лантратова из «Химок» в «Локомотив».

«Лантратов – достойный вариант для «Локомотива». Теперь будет конкуренция за место первого номера, она нужна. В каждом клубе должны быть три вратаря, претендующие на место основного», — приводит слова Чанова портал «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Лантратов способен стать основным вратарем команды, потому что у него подходящий для этого возраст, ведь Гилерме уже 37 лет, а Даниилу Худякова всего 19.

27-летний Лантратов заключил трудовое соглашение с «Локомотивом» до лета 2026 года.