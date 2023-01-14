Полузащитник Кади Боржес перешёл в «Краснодар» из «Карабаха». Об этом «быки» сообщили в своем официальном телеграм-канале.

Трудовое соглашение 26-летнего хавбека с кубанским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость перехода составила два миллиона евро.

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 31 матче с учетом всех турниров, в которых забил 8 мячей и записал на свой счет 11 результативных передач.

После 17 туров «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 25 набранных очков.