Французский и российский полузащитник московского «Торпедо» Дамьен ле Таллек покидает клуб. Об этом сообщает пресс-служба «автозаводцев».

«Дамьен Ле Таллек покидает «Торпедо». Мы благодарим защитника за игру и желаем удачи в карьере!», - рассказали в клубе.

Отметим, что в текущем сезоне полузащитник сыграл всего лишь в девяти встречах – ни ассистами, ни голами он не отметился. Ранее в России ле Таллек выступал за «Мордовию» в 2014-2015 годах, имеет гражданство РФ.

«Торпедо» в текущем сезоне – абсолютный аутсайдер РПЛ, москвичи находятся на последнем месте с шестью накопленными очками и одной победой.