Агент Комличенко отреагировал на слухи об отказе форварда переходить в «Локомотив»

Футбольный агент Александр Клюев, который представляет интересы центрфорварда «Ростова» Николая Комличенко, прокомментировал слухи о том, что его клиент отказался от перехода в московский «Локомотив» в текущее трансферное окно.

«Глупости. Никакого предложения мы не получали. Николай готовится провести максимально качественную вторую часть чемпионата. Сейчас Николай готовится с «Ростовом», - приводит слова агента «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Комличенко провел 17 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.