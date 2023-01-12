Петржела: «Дзюба - алчный и жадный человек, охотится только за деньгами»

Чешский специалист Властимил Петржела рассказал, что думает о бывшем нападающем петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Артёме Дзюбе. В настоящий момент 34-летний форвард находится в статусе свободного агента.

«Для меня неудивительно, что Дзюба до сих пор не может найти команду - он алчный и жадный человек, который охотится только за деньгами. Для него это самое главное», - приводит слова тренера «РБ Спорт».

Последним местом работы Дзюбы был «Адана Демирспор». Нападающий провел за турецкую команду всего пять поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч.