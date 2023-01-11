Тукманов: «Кухарчук поможет «Торпедо»

Бывший президент «автозаводцев» Александр Тукманов порассуждал о возможном переходе в московский клуб уже бывшего нападающего «Химок» Ильи Кухарчука. Ранее он покинул подмосковную команду после четырёх лет в клубе.

«Это хороший футболист. И если он даст согласие на переход, то это поможет. Но я не знаю, зачем ему это надо. Ему по-плечу середняки РПЛ», - цитирует Тукманова Rusfootball.

Он добавил, что у нападающего наверняка будет выбор и ему не обязательно идти в стан «Торпедо». Московский клуб, напомним, является абсолютным аутсайдером РПЛ и идёт лишь на 16-м месте со скромными шестью очками в копилке.