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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов отреагировал на приход Бердыева в «Сочи»

10 Января 2023 • 08:49 Комментировать

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о приходе экс-наставника казанского «Рубина» Курбана Бердыева в «Сочи».

«Бердыеву надо спасти команду. Там половина игроков играли под его руководством, исправить ситуацию будет не так сложно. К тому же, Бердыев и с тренерским штабом уже определился. Пожелаем ему успеха», - приводит слова Орлова издание «РБ Спорт».

70-летний специалист занял пост главного тренера «Сочи» в конце ноября 2022 года. Стороны заключили долгосрочный контракт до июня 2025 года.

После 17 туров Российской премьер-лиги южане набрали 25 баллов и располагаются на девятой позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Геннадий Орлов Сочи
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