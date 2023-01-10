Орлов отреагировал на приход Бердыева в «Сочи»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о приходе экс-наставника казанского «Рубина» Курбана Бердыева в «Сочи».

«Бердыеву надо спасти команду. Там половина игроков играли под его руководством, исправить ситуацию будет не так сложно. К тому же, Бердыев и с тренерским штабом уже определился. Пожелаем ему успеха», - приводит слова Орлова издание «РБ Спорт».

70-летний специалист занял пост главного тренера «Сочи» в конце ноября 2022 года. Стороны заключили долгосрочный контракт до июня 2025 года.

После 17 туров Российской премьер-лиги южане набрали 25 баллов и располагаются на девятой позиции в турнирной таблице.