Полузащитник Хорен Байрамян входит в сферу интересов «Сочи». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

В настоящий момент 31-летний Хорен Байрамян выступает за «Ростов». В нынешнем сезоне полузащитник провёл 15 матчей, в которых записал на свой счёт два гола.

Стоит отметить, что Хорен Байрамян уже пересекался с Курбаном Бердыевым в «Ростове» и «Рубине». Этот тренер возглавил «Сочи» в декабре.

Добавим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Хорена Байрамяна в 1,5 миллиона евро.

После первой части чемпионата России «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице.