Кухарчук подтвердил, что расторг контракт с «Химками»

Полузащитник Илья Кухарчук отреагировал на информацию о расторжении трудового договора с «Химками».

«Да, пару часов назад завершил все дела с «Химками», расторгли контракт без взаимных претензий. Все прошло нормально. Достаточно долго мы вели переговоры, но сейчас все детали наконец-то удалось уладить», — заявил Кухарчук Betonmobile.

Ранее стало известно, что в приглашении 32-летнего хавбека заинтересовано «Торпедо». Президент «автозаводцев» Илья Геркус подтвердил данную информацию. По данным СМИ, Кухарчук может подписать со столичным клубом трудовой договор на полтора года.