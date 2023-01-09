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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Щербаченко: «ЦСКА всерьёз рассчитывает на Агапова, а он сам должен стремиться в сборную» эксклюзив

09 Января 2023 • 09:59 Комментировать

Бывший спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход 21-летнего защитника Ильи Агапова из «Пари Нижний Новгород» в московский ЦСКА.

- Агапов хорошо себя проявил в «Пари НН». Сейчас агенты, селекционеры, скауты часто ведут игроков длительное время. У Андрея Мовсесьяна из ЦСКА, скажем так, хороший вкус на футболистов, и он наверняка сыграл в этом переходе определённую роль. Никакой трансфер нельзя называть безапелляционным, если это не готовая звезда, которая выполняет все известные моменты в атаке или в обороне. Здесь просматривается работа на перспективу. Конечно, Владимир Федотов сам дал добро на это трансфер, тут я даже не сомневаюсь.

Ну и самое главное. Когда футболист оказывается в клубе у тренера, под руководством которого он проходил через юношеские и молодёжные сборные, то он пользуется у него определённым доверием и уверенней себя чувствует. С Агаповым и Галактионовым произошла как раз такая ситуация. ЦСКА заплатил «Пари НН», по разным оценкам, от 100 до 130 миллионов рублей, и это хорошая трансферная стоимость, она у Агапова быстро выросла. Говорят, что в ЦСКА он будет получать 300 тысяч евро в год, и по сегодняшним временам для молодого футбола это очень приличные деньги. Можно говорить, что «армейцы» всерьёз рассчитывает на этого игрока.

В принципе, сегодня во всём российском футболе прослеживается большая проблема с центральными защитниками. В сборной России на этой позиции не подвергается сомнению только Джикия, а в остальном это головная боль для Карпина. Те же Чистяков и Осипенко не являются стопроцентными игроками сборной, и не зря Баринов в определённые моменты опускается из полузащиты в оборону. Центральные защитники, вызывавшиеся в национальную команду, в том числе и Агапов, должны ближайшей весной доказать, что они достойны попадать в сборную. Да, у неё сейчас нет официальной игровой практики, но тем не менее футболистам надо обращать на себя внимание и стремиться в неё.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Фёдор Щербаченко Чемпионат России РПЛ Илья Агапов
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