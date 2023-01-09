Тренер «Ростова» - о Fan ID: «Логистика хрен поймешь какая, так ещё народ на игры не ходит»

Тренер «Ростова» Михаил Осинов поделился своим мнением касательно введения системы Fan ID в российском футболе.

«На уровне руководства надо общаться. Узнать, для чего и для кого они сделали. Логистика хрен поймешь какая, на автобусах-поездах на игры едем. Так тут еще и народ на игры не ходит. «Шикарный» чемпионат!» - передает слова специалиста издание Sport24.

Изначально наличие паспорта болельщика требовалось при посещении домашних матчей «Урала», «Сочи», «Пари НН», «Ростова» и «Крыльев Советов». С 1 декабря Fan ID распространился на оставшиеся 11 стадионов клубов российского чемпионата.

По итогам 17 туров «Ростов» с 35 очками занимает третье место в таблице РПЛ.