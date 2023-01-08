Тарханов: «Левски» - нормальная, хорошая команда»

В российской печати появились сведения о том, что некоторые российские клубы могут сыграть товарищеские игры с болгарским клубом «Левски» - многократным чемпионом своей страны, первый болгарский клуб, который пробился в Лигу чемпионом.

Слухи прокомментировал известный специалист Александр Тарханов, который считает болгарский клуб достойным претендентом для спарринг-поединков.

- Если «Левски» дал добро, то точно этого хочет. Это нормальная, хорошая команда. Там и тренер хороший, который много работал в Казахстане, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».