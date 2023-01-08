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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Левски» - нормальная, хорошая команда»

08 Января 2023 • 23:29 Комментировать

В российской печати появились сведения о том, что некоторые российские клубы могут сыграть товарищеские игры с болгарским клубом «Левски» - многократным чемпионом своей страны, первый болгарский клуб, который пробился в Лигу чемпионом.

Слухи прокомментировал известный специалист Александр Тарханов, который считает болгарский клуб достойным претендентом для спарринг-поединков.

- Если «Левски» дал добро, то точно этого хочет. Это нормальная, хорошая команда. Там и тренер хороший, который много работал в Казахстане, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Левски Александр Тарханов
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