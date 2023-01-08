Гоцук рассказал, как в «Пари НН» отреагировали на уход Галактионова в «Локомотив»

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук прокомментировал уход Михаила Галактионова с поста главного тренера команды. Напомним, 38-летний специалист возглавил «Локомотив».

«Как отреагировали на уход Галактионова? Мы пожелали ему удачи. Он выбрал другой клуб по имени более статусный. Желаем ему удачи во всех матчах, кроме матчей с «Пари НН», — приводит слова Гоцука «Матч ТВ».

В шутливой форме футболист заявил, что Галактионова пригласили в «Локомотив», потому что клуб находится ниже в турнирной таблице, чем «Пари НН».

После 17 туров нижегородская команда занимает 12-е место, набрав 19 очков, а «железнодорожники» идут на 14-й строчке, имея в активе 13 баллов.