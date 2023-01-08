Гордеев – о Реброве: «Он сумел справиться и совладать со всеми проблемами»

Бывший наставник «Сатурна» Андрей Гордеев высказался о бывшем голкипере раменской команды Артёме Реброве, впоследствии ставшим чемпионом России в составе московского «Спартака».

Специалист полностью уверен в том, что у Реброва ещё в «Сатурне» были предпосылки к тому, чтобы стать значимой частью «красно-белого» коллектива.

«Тёма абсолютно верно оценивал себя и свои силы. Он сумел справиться и совладать со всеми проблемами», - цитирует Гордеева «Матч ТВ».

Артём Ребров перешёл в московский клуб 23 августа 2011 года по приглашению тренера вратарей «Спартака» Валерия Клеймёнова.