«Локомотив» хочет купить нападающего сборной США

Форвард сборной США и турецкого «Антальяспора» Хаджи Райт может переехать в Российскую премьер-лигу, об этом информирует Milliyet.

По данным источника, в услугах 24-летнего американского нападающего заинтересован столичный «Локомотив». «Железнодорожники» готовят официальное предложение по его переходу. Конкурентами москвичей в споре за нападающего являются «Аталанта» и «Кристал Пэлас».

«Локо» предложит за американца шесть миллионов евро, в то время как турки хотят выручить с его трансфера десять миллионов.

В этом сезоне Суперлиги Хаджи провел 15 матчей и забил десять мячей.