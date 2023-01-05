Ле Таллек уходит из «Торпедо»

Французский полузащитник Дамьен ле Таллек близок к уходу из московского «Торпедо». Об этом посредством своего телеграм-канала сообщил инсайдер Сергей Ильёв.

Согласно сведениям источника, в стане «автозаводцев» не заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с 32-летним исполнителем. Дамьена исключили из списка футболистов, которые отправятся на первый тренировочный сбор. В январе ле Таллек займется поиском нового места работы.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги полузащитник принял участие в девяти поединках, в которых не отметился результативными действиями.