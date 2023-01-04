«Краснодар» подпишет хавбека «Карабаха»

Полузащитник «Карабаха» Кади Боржес в ближайшее время станет футболистом «Краснодара».

Кубанский клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале, что достиг договоренности с «Карабахом» о переходе 26-летнего бразильца. В ближайшее время хавбек прилетит на сбор «Краснодара» в Дубай, где пройдет медицинский осмотр и подпишет трудовое соглашение на три с половиной года.

В текущем сезоне Боржес принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и сделал 11 результативных передач. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 1,2 миллиона евро.