Главный тренер «Раднички» Андрей Чернышов в интервью с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» рассказал, какую игру хочет видеть от своей новой команды.

«Сейчас все хотят видеть хороший, красивый футбол, с высоким прессингом, с началом атаки от вратаря и выход из обороны через короткий пас. Мы все это видим и смотрим. Моя философия такая, что самое главное – это результат. Ты можешь играть, как угодно, красиво, владеть мячом, но результат будет не в твою пользу, и никто не оценит качество футбола. Поэтому во главу угла я ставлю результат, а если ещё мы будем показывать классный футбол, то вообще будет прекрасно. Я хочу видеть умный футбол от своей команды, чтоб мы могли играть от ситуации.

Нельзя сказать, что мы посмотрели «Манчестер Сити» и хотим играть, как они. Но сначала нужно увидеть уровень игроков, а уже исходя из их качеств и стоить игру команды. Я повторюсь, что хочу привить команде умный футбол. Я имею в виду, что футболисты должны менять план игры по её ходу, и тогда у нас должно всё получиться», — сказал Чернышов.

Напомним, 31 декабря, тренер в своём телеграм-канале сообщил о том, что он оставил пост наставника индийского «Мохаммедана» и возглавил команду из первой лиги Сербии «Раднички».