Российский тренер Ринат Билялетдинов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил назначение Владимира Ивича на пост главного тренера «Краснодара».

«Я с творчеством тренерским Ивича не знаком. Он с «Уотфордом» работал, очень серьёзной командой. Наверное, не просто так он там работал. Познакомимся с ним, ему 45 лет? Ну знаете, можно и в 35 быть старым тренером, а в 75 остаться молодым. Он ведь не профессиональный футболист, который со временем теряет кондиции. Тренер может приобретать, а может и терять. Возраст хороший, но главное – с чем он пожаловал», — сказал Билялетдинов.

4 января «Краснодар» на официальном сайте сообщил о том, что сербский специалист Владимир Ивич возглавил команду. Ушедший со своего поста Александр Сторожук будет работать со второй командой.

«Краснодар» после 17 туров набрал 25 очков и располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.