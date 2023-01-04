«Зенит» и «Локомотив» проявляют интерес к защитнику Сверриру Ингасону. В настоящий момент 29-летний футболист выступает в Греции за ПАОК. При этом ранее – с лета 2017 года до конца января 2019 года – он играл в России за «Ростов».

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», «Зенит» предлагает за зимний трансфер Сверрира Ингасона 4,5 миллиона евро. При этом владелец греческого клуба оценивает защитника в 5,5 миллиона.

Что касается «Локомотива», то москвичи хотят арендовать Сверрира Ингасона за 300 тысяч евро с правом дальнейшего выкупа за 3,5 миллиона евро при условии участия в 70% матчей. При этом в приоритете у «железнодорожников» на эту позицию находится Джавад Эль-Ямик.