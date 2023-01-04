Ринат Билялетдинов прокомментировал назначение Ивича на пост главного тренера «Краснодара»

Тренер «Химок» Ринат Билялетдинов высказался о назначении Владимира Ивича главным тренером «Краснодара».

«Думаю, что в «Краснодаре» хорошо изучили досье Ивича. И лишь потом пригласили. Я ним пока особо сильно не знаком, чтобы давать какие-то большие оценки», — цитирует Билялетдинова Betonmobile.

Специалист сожалеет, что у руля «быков» не оставили Александра Сторожука, но чтобы понимать ситуацию необходимо быть внутри команды. Тренер надеется, что Сторожук сможет снова проявить себя в «Краснодаре-2».

Сегодня, 4 января, кубанский клуб объявил о подписании контракта с 45-летним наставником. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано на два года.