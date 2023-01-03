Кузнецов хочет увидеть интригу в РПЛ

Наставник медийной команды «2DROTS» Дмитрий Кузнецов рассказал о своих ожиданиях в преддверии весенней части сезона в РПЛ.

«От второй части жду, что те команды, которые находятся далековато от лидеров, хорошо подготовятся и окажут конкуренцию «Спартаку» и «Зениту». Хочу, чтобы в РПЛ появилась хоть какая-то интрига», — приводит слова Кузнецова «Чемпионат».

Специалист заявил, чемпионат неинтересно смотреть, когда интрига отсутствует. Тренер хочет, чтобы появлялись новые звезды, которые будут востребованы на европейском рынке.

После 17 туров чемпионата России у лидирующего «Зенита» 42 очка, а у его преследователей: «Спартака» и «Ростова» — 36 и 35 баллов соответственно.