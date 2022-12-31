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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Урал» выкупил Каштанова

31 Декабря 2022 • 13:28 Комментировать

Екатеринбургский «Урал» оформил полноценный трансфер нападающего Алексея Каштанова, правами на которого владела «Родина». Как сообщает «Чемпионат», клуб Премьер-лиги выкупил 26-летнего футболиста за 500 тысяч евро.

До этого момента Каштанов выступал за команду из Екатеринбурга на правах аренды. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги форвард поучаствовал в 16 поединках, отметившись пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

После 17 проведенных туров «Урал» набрал 21 очко и располагается на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
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