«Урал» выкупил Каштанова

Екатеринбургский «Урал» оформил полноценный трансфер нападающего Алексея Каштанова, правами на которого владела «Родина». Как сообщает «Чемпионат», клуб Премьер-лиги выкупил 26-летнего футболиста за 500 тысяч евро.

До этого момента Каштанов выступал за команду из Екатеринбурга на правах аренды. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги форвард поучаствовал в 16 поединках, отметившись пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

После 17 проведенных туров «Урал» набрал 21 очко и располагается на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России.