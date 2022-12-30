Глава департамента по коммуникациям «Ариса» Пантелис Зумпулис в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал слухи о переходе Даниэля Мансини в «Краснодар».

«Официального предложения по Даниэлю Мансини «Краснодар» не делал. Есть интерес от пары клубов из России, но не официальный запрос. Есть ли другие предложения? Да, на Мансини сейчас большой спрос», – заявил Зумпулис.

26-летний Мансини выступает за греческий «Арис» на позиции полузащитника. В нынешнем сезоне на счету футболиста три гола и четыре результативные передачи в чемпионате.