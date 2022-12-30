Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зумпулис: «Краснодар» не делал официального предложения по Мансини» эксклюзив

30 Декабря 2022 • 15:08 Комментировать
ПАОК
...
Арис Салоники
1 1.92 X 3.40 2 4.20
04.01 21:00

Глава департамента по коммуникациям «Ариса» Пантелис Зумпулис в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал слухи о переходе Даниэля Мансини в «Краснодар».

«Официального предложения по Даниэлю Мансини «Краснодар» не делал. Есть интерес от пары клубов из России, но не официальный запрос. Есть ли другие предложения? Да, на Мансини сейчас большой спрос», – заявил Зумпулис.

26-летний Мансини выступает за греческий «Арис» на позиции полузащитника. В нынешнем сезоне на счету футболиста три гола и четыре результативные передачи в чемпионате.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Арис Салоники Трансферы футбола - зима 2023 Даниэль Мансини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАОК АРИС САЛОНИКИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Декабря
14:17 · Россия. Премьер-лига
​Названа следующая цель «Локомотива» на трансферном рынке 1
14:07 · Россия. Премьер-лига
Губерниев назвал главное футбольное событие 2022 года
13:49 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» объявил о переходе Лантратова официально
13:30 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис — о Пеле: «Он всегда играл от души»
13:09 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Смерть Пеле - серьёзная потеря для футбола»
13:07 · Россия. Премьер-лига
Орлов поддержал Ловрена
12:35 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, покинет ли Лаксальт «Динамо»
12:17 · Россия. Премьер-лига
Парфёнов высказался о смерти Пеле
11:46 · Россия. Премьер-лига
Мостовой - о Пеле: «Ужасно, что уходят великие»
11:24 · Россия. Премьер-лига
Данни пожелал России возвращения в международные турниры
11:00 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Хочется, чтобы никто из легенд больше не уходил»
10:44 · Россия. Премьер-лига
Каррера поздравил россиян с наступающим Новым годом
10:28 · Россия. Премьер-лига
Юран отреагировал на смерть Пеле
09:25 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Король умер, этим всё сказано»
08:42 · Россия. Премьер-лига
Федун: «Пеле - футбольный бог, он навсегда останется в наших сердцах»
Все новости
Рекомендуем