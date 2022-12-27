Один из бразильцев покинет «Зенит»

Бразильский голкипер Иван Куарезма, который находится в аренде в петербургском «Зените», может вернуться на родину для получения игровой практики. Как сообщил журналист Руан де Лима в своих социальных сетях, «Коринтианс» решил отправить своего игрока в «Васко да Гаму».

Стороны уже обсудили детали сделки и находятся на финальной стадии переговоров. Ожидается, что о трансфере будет объявлено в самое ближайшее время.

Куарезма присоединился к петербургскому клубу в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Иван не провел ни одного матча за «сине-бело-голубых».