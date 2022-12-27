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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Один из бразильцев покинет «Зенит»

27 Декабря 2022 • 08:58 Комментировать

Бразильский голкипер Иван Куарезма, который находится в аренде в петербургском «Зените», может вернуться на родину для получения игровой практики. Как сообщил журналист Руан де Лима в своих социальных сетях, «Коринтианс» решил отправить своего игрока в «Васко да Гаму».

Стороны уже обсудили детали сделки и находятся на финальной стадии переговоров. Ожидается, что о трансфере будет объявлено в самое ближайшее время.

Куарезма присоединился к петербургскому клубу в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Иван не провел ни одного матча за «сине-бело-голубых».

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Зенит Васко Да Гама Иван Куарезма Трансферы футбола - зима 2023
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