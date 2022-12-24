Митрюшкин назвал лучшего вратаря России в XXI веке

Страж ворот подмосковных «Химок» Антон Митрюшкин рассказал, кого считает лучшим голкипером России в XXI веке.

«Кто лучший российский вратарь в 21 веке? Акинфеев! Все вратари его уважают, он внес огромнейший вклад в российский футбол - чемпионат мира, Кубок УЕФА. Тут без вопросов!» - приводит слова Митрюшкина пресс-служба подмосковного клуба.

Акинфеев выступает за ЦСКА с января 2003 года. Трудовой договор 36-летнего голкипера с «армейским» клубом рассчитан до окончания сезона-2023/2024.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Игорь провел 17 матчей и пропустил 18 мячей.