Агент рассказал, когда Жемалетдинов вернётся в общую группу «Локомотива»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, рассказал, как проходит восстановление 26-летнего футболиста после травмы, полученной им ещё минувшим летом.

По прогнозам агента, Жемалетдинов сможет вернуться в состав «железнодорожников» только в феврале следующего года.

«Он работает и готовится по индивидуальной программе. На январском сборе он вряд ли будет в общей группе. А с середины февраля мы очень надеемся, что он приступит к тренировкам со всеми», — цитирует Шпинёва Metaratings.

Отметим, что в текущем сезоне Жемалетдинов не провёл пока ни одного официального матча. В прошлом розыгрыше РПЛ полузащитник сумел забить девять голов и отдать семь результативных передач в 24 проведённых встречах.