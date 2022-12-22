Агент Дркушича: «Бердыев даст игрокам «Сочи» энергию»

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, высказался о новом наставнике южан Курбане Бердыеве.

По словам Ратковицы, 70-летний специалист способен дать игрокам «Сочи» новую энергию, и Дркушич готов работать под его руководством.

«Он — часть клуба, в котором сменился тренер. Бердыев даст игрокам новую энергию, каждый должен будет показать себя в лучшем свете. Ваня к этому готов», — цитирует агента «РБ Спорт».

Также агент отметил, что пока предложений от других клубов по возможному трансферу словенского защитника не поступало.

Напомним, Бердыев возглавил «Сочи» в конце ноября нынешнего года, сменив на этом посту Вадима Гаранина. Ранее именитый специалист работал в «Ростове» и «Рубине», с которым дважды выигрывал чемпионат России.