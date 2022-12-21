Родриго Пратес, агент защитника «Сассуоло» Рожерио да Силвы, высказался о возможном переходе своего клиента в «Спартак». Ранее сообщалось, что столичный клуб заинтересован в приглашении футболиста.

«На данный момент никто из «Спартака» к нам не обращался, в клуб, как я понимаю тоже. Если интерес и есть, то мы о нем ничего не знаем», — заявил представитель игрока сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

В текущем сезоне 24-летний бразилец принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров и сделал три результативные передачи.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков.