В «Оренбурге» сообщили, что Обухов отбыл дисквалификацию

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал возвращение форварда Владимира Обухова. Напомним, игрок был отстранен за нарушение допинговых правил. 30-летний Обухов получил дисквалификацию в июле 2021 года.

«Обухов вернулся. У него закончилась дисквалификация. На сборах приступит к тренировкам с нами, он имеет право», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

Функционер заявил, что футболист будет готовиться с командой и бороться за место в стартовом составе.

«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 25 набранных очков после 17 туров.