Агент Конате заявил, что у «Ахмата» много предложений по игроку

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы форварда «Ахмата» Мохамеда Конате, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Предложений по Конате сыплется очень много, есть предложение от команды, которая точно будет участвовать в Лиге чемпионов на следующий год. Но его все в «Ахмате» пока устраивает», — заявил Селюк «РБ Спорту».

Агент отметил, что футболист хочет доиграть сезон в составе грозненской команды, а летом может произойти все что угодно.

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых забил девять мячей и записал на свой счет одну голевую передачу.