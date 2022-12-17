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Агент рассказал об интересе клуба РПЛ к игроку «Кайрата»

17 Декабря 2022 • 10:31 Комментировать

Футбольный агент Владимир Осипов рассказал об интересе российского клуба к полузащитнику «Кайрата» Гулжигиту Алыкулову. Однако, по словам агента, конкретного предложения по трансферу 22-летнего футболиста пока не поступало.  

«К Гулжигиту есть интерес от одного клуба из второй восьмёрки Российской премьер-лиги. Но пока этот интерес не приведён в конкретное предложение», — цитирует Осипова «РБ Спорт».

Действующий контракт Алыкулова с «Кайртатом» рассчитан до конца декабря 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Кыргызстана в 600 тысяч евро. 

В минувшем сезоне вингер провёл в составе своей команды 36 матчей, забив в них четыре гола и отдав две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Кайрат Трансферы футбола - зима 2023 Гулжигит Алыкулов Владимир Осипов
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