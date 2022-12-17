Агент рассказал об интересе клуба РПЛ к игроку «Кайрата»

Футбольный агент Владимир Осипов рассказал об интересе российского клуба к полузащитнику «Кайрата» Гулжигиту Алыкулову. Однако, по словам агента, конкретного предложения по трансферу 22-летнего футболиста пока не поступало.

«К Гулжигиту есть интерес от одного клуба из второй восьмёрки Российской премьер-лиги. Но пока этот интерес не приведён в конкретное предложение», — цитирует Осипова «РБ Спорт».

Действующий контракт Алыкулова с «Кайртатом» рассчитан до конца декабря 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Кыргызстана в 600 тысяч евро.

В минувшем сезоне вингер провёл в составе своей команды 36 матчей, забив в них четыре гола и отдав две результативные передачи.