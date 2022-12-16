Агент Фукса высказался о возможном возвращении игрока в ЦСКА

Матеус Ассаф, агент защитника Бруно Фукса, высказался о переходе футболиста из ЦСКА в «Атлетико Минейро». Ранее стало известно, что бразильский клуб арендовал 23-летнего игрока на один год. Стоит отметить, что в арендное соглашение включена опция возможного выкупа.

«Все так и есть, Бруно уходит в аренду, но он по-прежнему принадлежит ЦСКА. Вернется ли он? Бруно нравятся Россия и ЦСКА. Возвращение всегда возможно», — цитирует представителя игрока «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Фукс принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.