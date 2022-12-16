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Агент Фукса высказался о возможном возвращении игрока в ЦСКА

16 Декабря 2022 • 21:52 Комментировать

Матеус Ассаф, агент защитника Бруно Фукса, высказался о переходе футболиста из ЦСКА в «Атлетико Минейро». Ранее стало известно, что бразильский клуб арендовал 23-летнего игрока на один год. Стоит отметить, что в арендное соглашение включена опция возможного выкупа.

«Все так и есть, Бруно уходит в аренду, но он по-прежнему принадлежит ЦСКА. Вернется ли он? Бруно нравятся Россия и ЦСКА. Возвращение всегда возможно», — цитирует представителя игрока «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Фукс принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Атлетико Минейро Бруно Фукс Матеус Ассаф
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