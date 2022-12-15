Кузьмичёв: Трансфер Пиняева — это инвестиция «Локомотива» в ближайшее будущее

Известный функционер Владимир Кузьмичёв высказался о возможном переходе нападающих «Крыльев Советов» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в «Локомотив»

Кузьмичёв сказал «Матч ТВ», что считает покупку Пиняева инвестицией в будущее, ведь он совсем немного сыграл, а вот центральный форвард «Локомотиву» нужен, потому что имеющиеся в составе игроки не убедили. Эксперт считает, что «железнодорожникам» нужно делать ставку на Глушенкова или на своего воспитанника Кирилла Никишина.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» заплатит самарскому клубу за Пиняева и Глушенкова 400 миллионов рублей, но эта сумма будет разбита на несколько частей.