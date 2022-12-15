«Динамо» продлило контракты с двумя игроками

Хорошие новости для поклонников «Динамо». Московский клуб продлил контракты с полузащитником Александром Кутицким и нападающим Ярославом Гладышевым. Об этом рассказывает телеграм-канал «Alexeev ньюс».

20-летний Александр Кутицкий в сезоне 2022/2023 провёл за «Динамо» 18 матчей и забил один гол. 19-летний Ярослав Гладышев, в свою очередь, сыграл в 19 матчах и отличился тремя результативными ударами. Оба футболиста являются воспитанниками «Динамо».

На текущий момент «Динамо» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на 13 зачётных баллов.