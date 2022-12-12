Кузнецов: «Уход Фукса — это не потеря для ЦСКА»

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о возможном уходе защитника «армейцев» Бруно Фукса.

«Если учесть, что Фукс практически не играл за ЦСКА, его уход — это не потеря для армейцев», — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

При этом эксперт заявил, что перед расставанием с игроком необходимо найти ему замену, чтобы была возможность ротации.

Ранее сообщалось, что бразилец перейдет в «Атлетико Минейро» на правах аренды с возможным правом выкупа приблизительно за 4,7 миллиона евро.

В текущем сезоне 23-летний Фукс провел восемь матчей во всех турнирах и получил две желтые карточки.