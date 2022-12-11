Помазун назвал тройку лучших вратарей РПЛ

Вратарь «Урала» Илья Помазун перечислил тройку лучших голкиперов Российской премьер-лиги.

«Матвей Сафонов. Игорь Акинфеев, который продолжает удерживать свой уровень. И Саша Селихов — он очень уверенно провел эту часть сезона и заслуженно попал в сборную», — цитирует Помазуна «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 26-летний Помазун принял участие в 16 матчах Российской премьер-лиги и в 4 матчах Фонбет Кубка России, в которых пропустил 31 гол и четыре раза смог сохранить свои ворота «сухими».

Екатеринбургский клуб ушел на зимний перерыв на десятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко после 17 туров.