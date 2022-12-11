Стало известно, за сколько «Оренбург» планирует выкупить Мансилью

Нападающий Брайан Мансилья может перейти в «Оренбург» на постоянной основе. Напомним, права на вингера принадлежат аргентинскому «Расингу».

По сведениям «РБ Спорт», в арендном соглашении игрока с оренбургским клубом прописана опция приоритетного права на выкуп. Источник сообщает, что сумма трансфера может составить приблизительно 800-900 тысяч евро. Ранее в «Оренбурге» сообщили, что клуб выкупит футболиста.

В нынешнем сезоне 25-летний аргентинец принял участие в 15 матчах за «Оренбург», в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет пять результативных передач.