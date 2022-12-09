Баженов — о Промесе: «Если человек хочет поменять гражданство и ему нравится жить в России – пожалуйста!»

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов поделился мнением о том, что нападающий «красно-белых» Куинси Промес может получить паспорт РФ.

«Я не знаю, получает он российское гражданство или нет. Если человек хочет поменять гражданство и ему нравится жить в стране, в которой он работает, – пожалуйста! Это право любого человека», — цитирует Баженова Metaratings. По мнению функционера, Промес точно усилил бы сборную России, если бы смог за нее играть.

В текущем сезоне 30-летний футболист провел 23 матча с учетом всех турниров, забил 17 голов и записал в свой актив семь результативных передач.