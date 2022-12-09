В «Оренбурге» заявили, что не думают о возможном уходе Сычевого

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о возможном уходе нападающего Владимира Сычевого в предстоящее трансферное окно.

«Уйдет ли Сычевой? Ничего не знаю, мы об этом не думаем. Но у нас есть план Б. Воробьев, Обухов вернулся, Оганесян, Гурциев, Мансилья и Марин. Все могут спокойно сыграть в центре нападения», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Функционер отметил, что в клубе нет никакой паники, сейчас ведется работа над усилением состава.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел 19 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал две результативные передачи.