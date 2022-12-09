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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» озвучил планы на зиму

09 Декабря 2022 • 13:39 Комментировать

«Спартак» посредством своего официального сайта рассказал о планах на зиму. Отпуск команды завершится 10 января – в этот день игроки соберутся в Москве. В последующие два дня футболисты пройдут медицинское обследование, а 13 января команда отправится на первый сбор в ОАЭ.

Первый сбор «Спартак» проведёт в Дубае с 13 по 27 января, а второй – в Абу-Даби с 30 января по 11 февраля. В рамках первого сбора «красно-белые» проведут ряд товарищеских игр, в том числе с «Ботевом». На втором же сборе «красно-белые» примут участие в зимнем Кубке РПЛ, где сыграют с «Ростовом», «Краснодаром» и «Сочи».

Третий зимний сбор «Спартак» проведёт в турецком Белеке, его сроки – с 14 по 20 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва
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