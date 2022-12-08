Тарханов: «Характеризуя Владимира Сычевого, не стоит использовать слово «суперфорвард»

Бывший главный тренер краснодарской «Кубани» Александр Тарханов прокомментировал успешное выступление нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого.

«Характеризуя Владимира Сычевого, не стоит использовать слово «суперфорвард». Со сверхоценкой следует повременить. А то можно и сглазить», - приводит слова Тарханова «Столица С».

Специалист хоть и отметил большое количество голов, забитых футболистом в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-лиги (14), сказал, что ему не хватает стабильности, а также подтвердил уместность сравнений Владимира Сычевого с Гамидом Агаларовым.