Стали известны требования Алипа по контракту с «Зенитом»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип в ближайшее время может перейти в санкт-петербургский клуб на постоянной основе. Напомним, права на футболиста принадлежат «Кайрату».

По сведениям «РБ Спорт», стороны ведут переговоры о полноценном трансфере, «сине-бело-голубые» предлагают игроку трехлетнее соглашение с возможностью дальнейшего продления.

Источник отмечает, что представители Алипа хотят прописать в контракте с «Зенитом» пункт об обязательном количестве игр. Сообщается, что защитник хочет проводить минимум пять матчей за сезон, но клуб пока ничего не ответил на такое предложение.

Ранее в «Кайрате» подтвердили информацию о ведущихся переговорах по трансферу Алипа.