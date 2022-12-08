Семёнов назвал последние матчи сборной России скучными

Защитник и капитан «Ахмата» Андрей Семёнов прокомментировал последние товарищеские матчи с участием сборной России.

Напомним, в ноябре наша национальная команда провела две встречи с Таджикистаном и с Узбекистаном, которые завершились с одинаковым счётом 0:0.

Семёнов выразил мнение, что сборная России должна существовать, несмотря на то, что последние её игры было скучно смотреть.

«Сборная России должна существовать. Надо показывать, что национальная команда жива», — цитирует Семёнова «РБ Спорт».

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех международных турниров. Помимо встреч с Таджикистаном и Узбекистаном, в текущем году сборная России провела матч с Кыргызстаном (2:1).