Орлов: «У нас не было игрока, который бы не мог весь матч бегать»

Бывший нападающий ленинградского «Зенита» Геннадий Орлов сравнил физическую готовность игроков российских и советских времён.

«Когда я играл в футбол, ещё во времена Советского Союза, у нас не было игрока, который бы не мог весь матч бегать и пробегать по 12-14 километров. А сейчас — дом отдыха. Отыграли эпизод и стоят», - приводит слова Орлова Sport24.

Специалист считает, что подобное поведение можно наблюдать в Российской Премьер-лиге, однако сказать то же о какой-либо европейской лиге нельзя.

Эксперт отметил, что оценка современных реалий всегда должна быть объективной, так как именно необъективность способна тормозить российских футболистов в развитии и прогрессе.