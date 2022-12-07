Аршавин заявил, кого считает лучшим футболистом РПЛ в 2022 году

Заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился мнением о том, кто стал лучшим футболистом года в РПЛ.

«Кого в РПЛ в этом году считаю лучшим игроком? Если брать ту, весеннюю часть, то Клаудиньо, а если эту, осеннюю, то Вендел или Малком», — цитирует слова Аршавина «РБ Спорт».

Функционер отметил, что из российских игроков ему нравится форвард «Спартака» Александр Соболев и нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой.

После 17 туров Сычевой вместе с Куинси Промесом является лидером гонки бомбардиров в чемпионате России, на счету обоих игроков по 14 забитых мячей.