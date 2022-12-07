Баньяц — лучший игрок ноября в «Краснодаре»

Полузащитник «Краснодара» признан лучшим игроком команды по итогам ноября, об этом сообщает официальный телеграм-канал кубанского клуба.

В минувшем месяце сербский хавбек принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу. Вторую строчку в голосовании занял форвард Джон Кордоба, а замкнул тройку полузащитник Ильзат Ахметов.

«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 25 набранных очков после 17 туров. Напомним, РПЛ ушла на зимний перерыв до марта 2023 года.