Сутормин высказался о недостатке игрового времени в сезоне

Полузащитник «Зенита» из Санкт-Петербурга Алексей Сутормин прокомментировал количество игрового времени, которое он получает в этом сезоне.

«Громко сказано, что я недоволен. Конечно, каждый хочет играть больше. Посмотрим, как сложится. У меня контракт с «Зенитом», а там будет видно», - цитирует Сутормина «РБ Спорт».

Действительно, в этом сезоне у 28-летнего игрока всего 12 выходов на поле без результативных действий. Однако текущий контракт футболиста с «сине-бело-голубыми» действует ещё три года – до 30 июня 2025 года.

Об интересе от других клубов к нему Сутормин, по его словам, ничего не слышал.