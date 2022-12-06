Соболев: «Я рукожоп»

Александр Соболев отвечал на вопросы игроков женской сборной России. Игрока «Спартака» попросили рассказать, что он сам способен сделать по хозяйству, а для чего он точно вызовет специалиста.

«Ничего не могу делать по хозяйству. Могу пропылесосить, посуду помыть, молотком гвоздь забить. Но, условно, какой-нибудь фильтр поменять питьевой я уже не могу. Иногда папа приезжает, помогает. А так я вообще в этом плане топор и - не знаю, можно ли говорить – рукожоп», - сказал Соболев на видео, которое опубликовала пресс-служба сборной России в YouTube.

Александр Соболев перебрался в «Спартак» в январе 2020 года. С тех пор нападающий провёл за команду 95 матчей и забил 42 гола.