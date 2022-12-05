​Шалимов – о Мостовом: «Таким баранам, как Саша – бухать не надо»

Конфликт Игоря Шалимова и Александра Мостового получил продолжение. В ответ на намёк Мостового о том, что Шалимов злоупотребляет алкоголем, экс-тренер «Ахмата» рассказал историю, которая произошла в конце восьмидесятых годов прошлого столетия.

По словам Шалимова, Мостовой тогда «нажрался как свинья», поэтому его оставили в машине, в то время как остальная компания отправилась на дискотеку. На дворе была зима, в автомобиле было холодно, а открыть двери из салона было невозможно. В итоге Мостовой заболел.

«Наверное, мы в этом виноваты с Писаревым. Но таким баранам, как Саша - бухать не надо. В этой машине он и уснул как пьяная свинья, пока мы на дискотеке веселились», - высказался Шалимов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент Игорь Шалимов находится без клуба.